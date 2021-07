Schönefeld

Seit 1999 besteht eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde Schönefeld am Rande der Hauptstadt und Banajgol, einem Distrikt der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator. Der ehemalige Bürgermeister Schönefelds, Udo Haase, legte viel Wert darauf, dass die Gäste aus der Mongolei, die Schönefeld besuchten, in einem schönen Hotel untergebracht waren, wie er selbst sagt.

Daher nächtigten die Gäste im Hotel Belger in Großziethen, die für Inhaber Willi Belger schnell zu Freunden wurden. Er selbst besuchte die Mongolei ebenfalls mehrfach und hatte großes Interesse an einer sportlichen Förderung der Partnergemeinde.

So wurde der 81-jährige Hotelier zu Ehren seines Engagements mit deutschen und mongolischen Sportlern in beiden Ländern mit dem höchsten mongolischen Orden auf dem Gebiet der Sportförderung ausgezeichnet.

Der Botschafter der Mongolei in Deutschland, Damba Ganbat, überreichte ihm die Auszeichnung zusammen mit einer Ehrenurkunde während einer Festveranstaltung am 7. Juli auf dem Hofgelände des Landwirtschaftsbetriebes von Angelika und Klaus Messinger in Schönefeld, die gemeinsam mit dem Botschafter und dem ehemaligen Bürgermeister Udo Haase eingeladen hatten.

Mongolische Fußballmannschaft eingeladen

Dort wurde im kleinen Rahmen nachträglich der Geburtstag von Willi Belger gefeiert, der bereits im vergangenen Jahr aufgrund der andauernden Corona-Pandemie seinen 80. Geburtstag nicht wie geplant zelebrieren konnte. Dafür nun in diesem Jahr samt Würdigung seiner ehrenamtlichen Arbeit.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So lud der Ur-Großziethener in der Vergangenheit ein Fußballteam aus der Mongolei auf eigene Kosten ein, damit diese am Belger-Cup teilnehmen konnten. „Wir schreiben hier Fußballgeschichte“, freute sich Willi Belger, Gastgeber des Wettkampfes, im Januar 2018 als sich erstmals eine mongolische Fußballmannschaft an einem europäischen Turnier beteiligte.

Der frühere Boxer Graciano Rocchigiani (l.) wurde von Willi Belger unterstützt. Quelle: Gerlinde Irmscher

Daneben engagierte sich Belger für Basketballspiele mit mongolischen Spielern. Zudem versuchte er den Boxsport in der Partnergemeinde zu fördern. Denn der Hotelier war ein väterlicher Freund des ehemaligen Box-Weltmeisters Graciano „Rocky“ Rocchigiani, der mit 54 Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte.

Willi Belger half Graciano „Rocky“ Rocchigiani wieder auf die Beine

Der Sportler hatte ein bewegtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Als der einstige Millionär pleite war und Harzt IV beantragen musste, landete er in einem Sumpf aus Drogen und Alkohol. Mit der Hilfe von Willi Belger blühte Rocchigiani jedoch wieder auf.

Willi Belger plante Kulturgastronomie in der für ihn angefertigten Jurte Quelle: Uta Schmidt

So versuchte der Hotelier, gemeinsam mit dem Sportler, ein deutsch-mongolisches Boxteam zu initiieren und reisten dafür sogar in die Mongolei. Vom Alkohol kam Rocchigiani jedoch nicht ganz los. Den Pressetermin für das Projekt ließ der Boxer dann platzen.

Nichtsdestotrotz blieb das Engagement von Willi Belger bestehen, der eine typisch mongolische Jurte sein eigen nennen kann. Ursprünglich sollten darin authentische gehobene Speisen aus dem Land serviert werden. Nun werden diese künftig für Feiern mit Besuchern aus der Mongolei genutzt.

Von Joice Saß