Schönefeld/Heidesee

Am 22. September steht die Entscheidung an, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Gemeinden Schönefeld und Heidesee steht. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt stehen sich in Schönefeld Christian Hentschel (BIS) und Olaf Damm ( CDU) gegenüber, in Heidesee treten Björn Langner (BfB) und Falko Brandt (Linke) gegeneinander an. Im Vorfeld von beiden Wahlen plant die MAZ ein Streitgespräch mit den jeweiligen Kandidaten zu führen.

Welche Fragen haben Sie, Liebe Leser, an die beiden Bürgermeisterkandidaten in Ihrer Gemeinde? Schicken Sie diese bis Montag, 9. September, an die folgende E-Mail-Adresse kwh@maz-online.de. Wir werden Ihre Fragen dann im Gespräch mit den Stichwahl-Kandidaten berücksichtigen.

Von MAZonline