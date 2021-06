Schönefeld

Seit Freitag dürfen die Hotels im Landkreis Dahme-Spreewald nach langem Warten endlich wieder touristische Gäste bei sich aufnehmen. Für die von der Corona-Pandemie schwer angeschlagenen Branche ein großer Schritt, denn dort ist schon lange nicht mehr an einen normalen Berufsalltag zu denken.

Dabei hatten vor allem die Hotels nahe dem Hauptstadtflughafen vor der Pandemie mit einem Anlauf des Geschäfts im Zuge der BER-Eröffnung gerechnet. Doch die meisten Flugzeuge in Schönefeld blieben stattdessen lange am Boden und der erhoffte Buchungsanstieg blieb aus.

So auch im Holiday Inn Berlin Airport in der Hans-Grade-Allee in Schönefeld. Das 1998 eröffnete Hotel war das erste in der Gemeinde, das sich auf Flugreisende spezialisierte. Als dann beschlossen wurde, dass in Schönefeld der Hauptstadtflughafen entstehen wird, wurde das Holiday Inn im Jahre 2010 ausgebaut, um zum geplanten Start des BER 2011 entsprechend gerüstet zu sein.

Schönefeld hat großes touristisches Potenzial

Doch die Eröffnung verschob sich bis zum Oktober 2020 und auch, wenn die Freude über die langwierigen Inbetriebnahme des Flughafens groß ist, so versprach man sich mehr davon. „Der Zeitpunkt hätte nicht ungünstiger sein können“, sagt Thomas Tarnok.

Er ist Geschäftsführer des Holiday Inn in Schönefeld seit der Eröffnung und weiß um das touristische Potenzial der Gemeinde. Den Beitritt Schönefelds in den Tourismusverband Dahme-Seenland hält Tarnok für einen längst überfälligen Schritt und hofft nun darauf, dass die Gemeinde und die Bürger dem Tourismus positiver war nehmen.

So könnte unter anderem die Infrastruktur davon profitieren und Radwege weiter ausgebaut werden. Denn im Hotel kommen immer wieder viele Fahrradfahrer unter. Doch der Schwerpunkt des Geschäfts liegt auf Businessgäste die zum Flughafen gehören, wie Mitarbeiter der Airlines oder von Logistikunternehmen, rund um den BER.

Thomas Tarnok und seine Mitarbeiterinnen freuen sich über die steigenden Buchungen im Hotel. Quelle: Joice Saß

Sie machten während des Lockdowns das Hauptgeschäft im Holiday Inn aus, denn es waren für eine lange Zeit lediglich geschäftliche Übernachtungen gestattet. So konnten auch weiterhin Gäste dort unterkommen, wenn auch deutlich weniger als vor der Pandemie.

Das Hotel verfügt über 300 Zimmer mit 600 Betten und insgesamt 26 Konferenzräumen. Doch durch Veranstaltungsverbote und Geschäftstreffen, die mittlerweile weitestgehend virtuell stattfinden, blieben diese in letzter Zeit weitestgehend ungenutzt.

Auszubildende nach Abschluss übernommen

„Wir müssen positiv und optimistisch bleiben“, betont der Geschäftsführer des Hotels. Zwar mussten die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen, dafür konnten alle über die Pandemie gehalten werden. Die über 20 Auszubildenden mussten jedoch während der ganzen Zeit voll beschäftigt werden.

Zwar habe es für sie dank der Gäste auch immer Arbeit gegeben, aber nach dem Abschluss im letzten Jahr, stand der Lehrgang vor einem Arbeitsmarkt in der Krise. „Um ihnen eine Perspektive zu geben, haben wir alle übernommen“, so der Geschäftsführer weiter. Andere Hotels habe der Lockdown deutlich härter getroffen und zur Schließung gezwungen, wie Thomas Tarnok erzählt.

Dennoch sei es für ihn unvorstellbar gewesen, dass sich der Arbeitsalltag im Hotel so verändern könnte und seine Mitarbeiter gegenüber den Gästen wie Kontrolleure auftreten müssten, um die Hygienevorschriften durchzusetzen. Darüber hinaus wurde ein Testzentrum im Hotel errichtet, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. „Bisher hatten wir keinen einzigen Schließtag“, sagt Tarnok stolz.

Kurz vor dem Ferienstart steigen nun auch wieder die Buchungen im Holiday Inn. „Viele wollen in den Urlaub fliegen und peu à peu steigen die Gästezahlen. Das ist aber noch kein Vergleich zu vor der Pandemie“, räumt er ein.

Das Holiday Inn Berlin Airport Hotel im Schönefelder Norden. Quelle: Joice Saß

