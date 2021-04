Einmal zahlen, alles drin: Eine Bank will im Schönefelder Ortsteil Kiekebusch Reihenhäuser bauen, in denen man zur Flatrate-Miete wohnen kann. Selbst die Kosten für E-Mobilität würden mit der Miete abgedeckt, heißt es.

Schönefeld: Bank will energie-autarke Häuser mit Flatrate-Miete in Kiekebusch bauen

Schönefeld - Schönefeld: Bank will energie-autarke Häuser mit Flatrate-Miete in Kiekebusch bauen

Schönefeld - Schönefeld: Bank will energie-autarke Häuser mit Flatrate-Miete in Kiekebusch bauen