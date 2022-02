Schönefeld: Investoren stellen Bürogebäude „The Unique“ am BER vor

Schönefeld

„Es sieht aus wie ein normales Bürogebäude, aber wir haben viel vor“, sagte Peter Kolb, Geschäftsführer von Unique Invest. Schon seit November 2021 steht der Rohbau des neuen Bürogebäudes und Apartmentkomplexes im Businesspark Kienberg in Schönefeld, doch wegen der Pandemie musste das Richtfest damals abgesagt werden. Im kleinen Kreis stellte Kolb und seine Partner am Freitag nun „The Unique“ vor.

The Unique wird sieben Stockwerke hoch

Der Bürokomplex ist sieben Stockwerke hoch und bietet Kapazitäten für 8800 Quadratmeter Büromietflächen. Etwa 15 Euro soll ein Quadratmeter monatlich kosten. Im Erdgeschoss sind ein Café und ein Restaurant vorgesehen. Zudem steht Unique Invest gerade in Kontakt mit der Gemeinde Schönefeld für eine Förderung eines Kindergartens mit vier Gruppen. Dieser würde ebenfalls im Erdgeschosses sein.

„The Unique“ will mit seinen Bürokomplex eine Mischung aus Homeoffice und Büro ermöglichen. Zudem ist „The Unique“ laut der Investoren eines der ersten „Human Centered Offices“, wo die Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle stehen.

Schon jetzt gebe es viele Interessenten für die Büroräume, heißt es von Unique Invest. Die ersten Mieter haben bereits den Mietvertrag unterschrieben. Die Deutsche Payment A1M, eine Firma die sich auf elektronische Zahlungsprozesse spezialisiert hat, wird rund 500 Quadratmeter mieten. Nächste Woche wird der zweite Mietvertrag unterschrieben. Vor allem regionale Firmen, die expandieren wollen, zeigten Interesse an den Büroflächen. Attraktiv seien die Lage nah am BER und an Berlin.

Apartmentgebäude mit 159 Wohnungen

Seitlich des Bürokomplexes steht das Apartmentgebäude. Insgesamt bietet es Platz für 159 Apartments. Al sogenanntes „Boardinghouse“ stehen unter dem Motto „first choice, second home“ und werden mit allem ausgestattet, um direkt einzuziehen. Eine Küche, W-Lan und Strom werden zur Verfügung gestellt. Zudem wird jede Leistung auch digital angeboten werden. Von der Buchung bis zum auschecken wird man alles online machen können.

Im Inneren des Bürocampus wird ein Innenhof entstehen. Der Innenhof soll es den Arbeitnehmenden der Firmen ermöglichen in den Pausen zu entspannen und die Natur zu genießen. „Wir wollen hier eine Oase der Ruhe schaffen“, sagte Kolb. Teil des Innenhofes werden sogenannte Think-Thank-Räume, ein Kräutergarten mit einem Insektenhotel für Urban Gardening, also Gärtnern in städtischer Umgebung, und Angebote für Sportaktivitäten. Zudem ist hinter dem Innenhof ein Wald, wo man spazieren gehen kann. „Modernes arbeiten und Naturschutz sind keine Konkurrenten“, betonte Kolb.

Gebäude soll Ende des Jahres fertig sein

Der Bau begann im März 2021 und soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Unique Invest erklärt, man habe beim Bau auf Nachhaltigkeit geachtet. Daher bestehen die Gebäude aus umweltbewussten und ressourcenschonenden Materialien.

Neben Ladestationen für Elektroautos, wird es auch einen Elektroroller-Verleih geben. Zudem kommen auf dem Dach des Bürokomplexes Solaranlagen und es wird auch begrünt. Auch die Seite zum Hof wird begrünt werden.

