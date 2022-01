Schönefeld

Polizisten wollten in der Nacht zum Mittwoch einen VW in der Straße Am Seegraben in Schönefeld kontrollieren. Das Auto stoppte abrupt. Die Insassen flüchteten. Eine Person (17) wurde in einem Waldstück gefasst.

Ein weiterer 17-Jähriger wollte über den Sicherheitszaun des Flughafens klettern. Bundespolizisten machten ihn dingfest. Eine dritte Person blieb flüchtig. In der Nähe des Polo wurden verstreute Drogen gefunden, wie es zudem hieß.

Von MAZonline