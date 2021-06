Schönefeld

Im Norden der Gemeinde Schönefeld wird seit Jahren viel gebaut. Zu den Bauprojekten rund um die Hans-Grade-Allee soll sich ein weiteres gesellen, denn die evangelische Kirchengemeinde plant, auf dem Grundstück neben der Astrid-Lindgren-Grundschule ein neues Gemeindezentrum zu erbauen.

Eigentlich existiert so eines bereits neben dem Pfarrhaus in unmittelbarer Nähe zur Dorfkirche im Ortsteil Schönefeld. Doch dort wohnen derzeit nur noch wenige Menschen. Abgeschnitten vom Rest der Gemeinde durch die Bundesstraße und die Bahnschienen, liegt das derzeitige Gemeindezentrum schon lange nicht mehr im Ortskern, sondern ist mit den Jahren an den Rand Schönefelds gerückt.

Die Gemeinde erlebt schon lange einen großen Zuzug. Vor allem im Norden Schönefelds entstehen neue Wohnquartiere, die vor allem bei jungen Familien beliebt sind. Bereits während der Bürgerbefragung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) wurde deutlich, dass sich die Anwohnenden des Ortsteils primär einen Ort der Begegnung wünschen, der aktuell noch fehlt.

Nun möchte die Kirche dafür sorgen, dass ein solcher an der Hans-Grade-Allee entsteht, gegenüber vom Rathaus und somit zentral gelegen. „Seit den Anfängen des Christentums ist die Kirche zu den Menschen gekommen. Diese Herangehensweise ist uns wichtig“, betont Pfarrer Michael Frohnert.

Einige Ideen habe man bereits für das Projekt, doch bisher befinde man sich noch in der Findungsphase, erklärt Hans-Friedger Lachmann. Für den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenrates sei es ein Herzensprojekt, mit dem ein lang gehegter Traum der Kirchengemeinde in Erfüllung gehen soll.

„Das Gemeindezentrum befindet sich momentan in einem Ortsteil mit kaum Wohnstruktur. Das soll sich damit ändern“, so Lachmann weiter. So soll nach derzeitigen Vorstellungen in dem Gebäude neben Räumlichkeiten für Gruppenaktivitäten, auch Platz für einen Veranstaltungsraum sein in dem unter anderem Gottesdienste abgehalten werden könnten.

Platz für Wohnungen, Veranstaltungen und ein Café

„Zudem träumen wir von einem Café“, schwärmt Lachmann. „Das soll aber keinen großen wirtschaftlichen Gewinn erzielen“, betont Pfarrer Frohnert. „Damit wollen wir einen Ort der Begegnung schaffen mit Offenheit für alle Gemeindemitglieder.“ Das Gemeindezentrum soll für alle Anwohnenden, unabhängig ihrer Konfession, ein willkommener Treffpunkt werden.

Dennoch möchte man auch nach Eröffnung des Hauses die Dorfkirche und die dazugehörigen Räumlichkeiten in der Kirchstraße weiter nutzen. „Hier soll auch weiterhin der Hauptgottesdienst stattfinden“, erklärt Michael Frohnert.

Darüber hinaus soll das neue Gemeindezentrum auch Wohnraum bieten. Neben Wohneinheiten für Mitarbeitende der Kirchengemeinde sollen ebenso sozial-diakonische Wohnungen entstehen. Dafür sei man bereits im Gespräch mit dem in Berlin ansässigen Diakoniewerk Simeon des evangelischen Kirchenkreises Neukölln.

„Es ist uns wichtig, das Gemeindezentrum nicht als reinen Funktionsbau zu gestalten, sondern als lebendigen Ort“, betont Pfarrer Frohnert. Dieser soll möglichst den Wünschen der Schönefelder entsprechen, weswegen die Kirchengemeinde die Anwohnenden um Vorschläge und Ideen für das geplante Gebäude bittet.

Kirchengemeinde bittet um Ideen der Anwohnenden

Bis eine Baugenehmigung ausgesprochen werden kann, muss der Bebauungsplan geändert werden. Dieser schließt eine Wohnnutzung derzeit noch aus. Nach einer Vorstellung des Projektes vor dem Entwicklungsausschuss und der Gemeindevertretung, wurde dieser Änderung für den nördlichen Bereich des Grundstückes zugestimmt.

„Die Rückmeldungen von den Gemeindevertretern waren unerwartet positiv“, erzählt Hans-Friedger Lachmann. Bis die Änderung des Bebauungsplanes abgeschlossen ist, rechnen er und Pfarrer Frohnert jedoch mit einer Dauer von eineinhalb Jahren.

Diese Zeit möchte man für die Ideenfindung nutzen und lädt die Schönefelder herzlich dazu ein, sich mit einzubringen. So soll das diesjährige Sommerfest der Kirchengemeinde am 15. August bereits auf dem Grundstück stattfinden, um einen ersten Austausch zu ermöglichen. „Wir sind grundsätzlich allen Menschen gegenüber offen“, betont Pfarrer Michael Frohnert.

Von Joice Saß