Schönefeld: Kita Bienenschwarm wird eröffnet

Schönefeld

Aufatmen bei vielen Eltern in der Gemeinde Schönefeld. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die Kindertagesstätte „Bienenschwarm“ im nördlich gelegenen Dichterviertel am 1. Dezember eröffnet. Mit Platz für insgesamt 520 Kindern zählt die Einrichtung zu den größten im Land Brandenburg. Eigentlich war die Inbetriebnahme für Anfang des Jahres vorgesehen, doch Verzögerungen bei den Bauarbeiten sorgten für den verspäteten Termin. Viele Kinder, die bereits für die Einrichtung angemeldet waren, mussten in anderen Kitas der Kommune unterkommen (MAZ berichtete). Andere Eltern wiederum organisierten selbst eine Betreuung für ihren Nachwuchs.

Die Kinder sollen nun Zug um Zug in die neue Kita wechseln. „Zunächst werden ab Dienstag der Krippen- und der Kindergartenbereich mit jeweils 20 Kindern den Betrieb aufnehmen“, erklärt Solveig Schuster, Pressesprecherin der Gemeinde. Die Kita-Verwaltung werde sich nun bei allen Eltern, die bereits eine Aufnahme beantragt haben, melden und mit ihnen die Aufnahmemodalitäten abstimmen. Die Eröffnung des Horts folgt dann am 7. Dezember mit vorerst 140 Kindern. Im Zuge dessen wird der an der benachbarten Astrid-Lindgren-Grundschule betriebene Hort geschlossen werden. Coronabedingt kann eine Eröffnungsfeier nicht stattfinden, diese soll jedoch voraussichtlich im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.

Von Joice Nkaigwa