Schönefeld

Wie die Gemeinde mitteilt, muss die Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Großziethen bis zum 22. Januar geschlossen werden. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle in der Einrichtung. Nachdem das Virus bereits bei einigen Mitarbeitern nachgewiesen wurde, wurden nun zwei weitere Erzieherinnen positiv getestet.

Somit stehen in der Kita lediglich drei Erzieherinnen zur Verfügung. Alle anderen Mitarbeiter sind entweder selbst erkrankt oder als Kontaktperson durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Mit so wenig Personal kann der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden. Die betroffenen Eltern wurden durch die Einrichtung informiert.

Von Joice Nkaigwa