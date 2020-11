Schönefeld

Nun hat das lange Warten endlich ein Ende, möchte man meinen. Doch viele Eltern, die ihre Kinder in der Kindertagesstätte „Bienenschwarm“ bereits angemeldet haben, müssen noch auf den Wechsel in die Einrichtung warten. Zwar öffnet die Kita nun am Dienstag, doch nicht alle angemeldeten Kinder werden die Einrichtung direkt ab dem 1. Dezember besuchen können. Der Betrieb wird mit jeweils 20 Kindern im Krippen- und Kitabereich beginnen und Zug um Zug werden dann weitere in die Einrichtung wechseln.

Eigentlich plante die Kommune, die Kita bereits Anfang des Jahres zu eröffnen, doch aufgrund von Verzögerung bei den Bauarbeiten konnten der Plan nicht eingehalten werden (MAZ berichtete). In der vergangenen Woche dann die von den Eltern ersehnte Nachricht, dass die Kita eröffnet wird. Doch viele wussten bis dato noch gar nichts von ihrem Glück. „Bei uns hat sich noch niemand gemeldet“, sagt Micha. Er und seine Partnerin haben zwei Kinder im Alter von drei und einem Jahr in der Kita angemeldet. Er möchte anonym bleiben, aus Angst, den Betreuungsplatz für den Nachwuchs zu verlieren. Die ältere Tochter sollte eigentlich ab November dort betreut werden, doch bisher wird die Familie im Dunkeln gelassen.

„Wir haben nur über einen Post in einer Facebook-Gruppe davon erfahren“, erzählt Micha. Unter dem Post finden sich einige Eltern, die sich über die fehlende Information seitens der Gemeinde beschweren. „Ständig fragt man nach, ruft an, schreibt Mails und als Antwort kriegt man quasi gar nix“, schreibt ein Vater. Bis zur Eingewöhnung passen in Michas Fall die Großeltern der Kinder auf die Kleinen auf. Andere Eltern haben das Angebot der Gemeinde genutzt und ihren Nachwuchs in einer anderen Einrichtung untergebracht. „Alle Eltern, die einen Aufnahmeantrag gestellt haben, werden durch die Kita-Verwaltung der Gemeinde kontaktiert, die mit ihnen gemeinsam die Aufnahmemodalitäten abstimmt“, so Solveig Schuster, Pressesprecherin der Gemeinde. „Ich hoffe die melden sich bald“, so Micha.

Von Joice Nkaigwa