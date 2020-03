Schönefeld

In der Hans-Grade-Allee kam es am Dienstagmittag in Schönefeld beim Wechseln der Fahrspur zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini und einem Mercedes. Dabei entstand ein Blechschaden an beiden Fahrzeugen, der auf circa 3000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

Von MAZonline