Schönefeld

Viele Pendler kennen das Problem: In Waltersdorf staut sich fast täglich der Verkehr auf der Berliner Straße in Richtung Autobahn. Für Autofahrende, die zum Einrichtungszentrum wollen oder nach Grünau fahren, gibt es von der L400 kommend keine Ausweichroute.

Bereits seit Jahren befürchtet die Gemeinde dort einen enormen Anstieg des Verkehrsaufkommens vor allem durch die Inbetriebnahme des Flughafens BER. „Aktuell fahren dort täglich 18 000 Autos durch Waltersdorf“, erklärt Gemeindevertreter Olaf Damm (CDU).

Durch einen Ausbau der Kommune und bei voller Auslastung nach der Corona-Pandemie rechne man mit weiteren 10 000 Fahrzeugen am Tag. Um für Entlastung im Ortskern zu sorgen, soll eine Umfahrung in Waltersdorf entstehen. Die Planung dafür laufe bereits seit mindestens fünf Jahren, die Problematik sei jedoch bereits länger ein Thema im Entwicklungsausschuss, angestoßen vom externen Berater Torsten Schulz von der Firma PTS GmbH.

Eine Machbarkeitsstudie habe bereits früh gezeigt, dass es mehrere Knotenpunkte in der Gemeinde gibt, an denen zukünftig gebaut werden müsste, um den Verkehr zu entlasten. Als diese Zahlen bei der damaligen Landesregierung vorgestellt wurden, seien die Kommunalpolitiker mit ihrem Anliegen jedoch nicht ernst genommen worden, erklärt Olaf Damm, da der Kostenpunkt mit mehreren Millionen Euro sehr hoch ist.

Erst Jahre später konnten zumindest die Finanzierung für eine Ortsumfahrung in Waltersdorf geklärt werden. Nun steht das lang geplante Projekt kurz vor der Realisierung. Im vergangenen Entwicklungsausschuss der Gemeinde wurde das Bauvorhaben und die Umfahrung der Baustelle vorgestellt.

Entscheidung der Gemeindevertreter steht noch aus

Bereits in der Vergangenheit hätte man verschiedene Varianten durchgespielt für die Umfahrung, sei jedoch immer wieder auf Widerstände gestoßen, wie der Fraktionsvorsitzende erklärt. Die vorgestellte Variante sieht eine Bauumfahrung des geplanten Kreisverkehrs auf der zukünftig entstehenden Straße, die eine Ortsumgehung sein wird.

Grafik zeigt geplanten Kreisverkehr mit Ortsumfahrung in Richtung Lilienthalpark, Waltersdorf, Schönefeld Quelle: PST GmbH

Der Kreisverkehr soll sich dann aus Richtung Königs Wusterhausen kommend vor dem Ortseingang befinden. Eine Abfahrt führt laut Plan direkt in den Ortskern, wie bereits jetzt und eine andere bringt die Autofahrer in die Zeppelinstraße im Lilienthalpark, gegenüber des Einrichtungszentrums.

Zwar haben die Mitglieder des Entwicklungsausschusses den Antrag an die Gemeindevertreter empfohlen, entschieden ist jedoch noch nichts. Sollte die Mehrheit der Gemeindevertretung sich für das Bauvorhaben aussprechen, vermutet Olaf Damm, dass dafür zum Ende des Jahres eine Ausschreibung erfolgen könnte. „Dann könnte man in nächsten Jahr damit anfangen“, so der Kommunalpolitiker.

Von Joice Nkaigwa