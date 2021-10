Schönefeld

Am 31. Oktober geht es nach langer Pause schaurig zu, denn am nächsten Sonntag ist wieder Halloween, die Nacht des Schreckens. Wer sich für das Gruselfest begeistert, kann in diesem Jahr wieder kostümiert um die Häuser ziehen.

Für die Kleinsten hat sich die Schönefelder Künstlerin Mattiesson etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf ihrem Kunsthof in Großziethen lädt sie zum Kinderschminken ein, denn mit passendem Make-Up zum unheimlichen Kostüm, lässt es sich besser auf die Jagd nach Süßigkeiten gehen.

Ob als Hexe, Monster oder Vampir verkleidet, die Künstlerin möchte bei allein Kindern für den nötigen Gruselspaß an Halloween sorgen. Dafür hat sie sich Unterstützung von zwei weiteren Damen geholt. Zusammen sind sie die drei Ziethener Hexen, wie sie sich passenderweise selbst nennen.

Ab 13 Uhr beginnen die Frauen mit dem Kinderschminken. Wer sich vor dem Rundgang um die Häuser anmalen lassen möchte, sollte sich jedoch vorab anmelden per E-Mail unter surreal@mattiesson.com oder telefonisch unter der Rufnummer 0174/1841860.

Lagerfeuerparty am Abend auf dem Kunsthof

Vier Euro kostet der Service der drei Hexen und auch für die Erwachsenen wird auf dem Kunsthof noch etwas geboten. So kann dort ab 18 Uhr eine Lagerfeuerparty besucht werden. Dem Gruselspaß steht also nichts mehr im Weg.

Eine der drei Ziethener Hexen – Künstlerin Mattiesson lädt an Halloween zum Kinderschminken ein Quelle: Joice Saß

Für viele Fans des düsteren Feiertages kann es dann nach langer Pause endlich wieder losgehen. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und des Lockdowns im vergangenen Herbst mussten viele auf den Brauch verzichten, bei dem man verkleidet als Gruselgestalt von Haus zu Haus zieht und mit dem Ausspruch „Süßes oder Saures“ Leckereien erhalten kann.

Wer nichts zu geben hat, muss jedoch mit einem Streich rechnen. Ursprünglich kommt der Brauch aus dem katholischen Irland und feiert die Nacht zum 1. November, dem Hochfest Allerheiligen. Später wurde die Tradition von irischen Einwanderern in den USA weiter gepflegt und schwappte erst in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland.

Von Joice Saß