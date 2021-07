Schönefeld

Lange hat es gedauert, Ende Oktober 2020 war es dann soweit: Der Flughafen BER eröffnete nach jahrelanger Verspätung. Mit dem Airport hat die Gemeinde Schönefeld nicht nur ein neues Tor in die weite Welt, sondern auch spannende Entdeckungsräume direkt vor der Haustüre bekommen. Denn der Bau von Terminal, Start- und Landebahn sowie Betriebsgebäuden war geknüpft an die Schaffung grüner Ausgleichsmaßnahmen.

Diese sind im Flughafenumfeld in den vergangenen Jahren auf rund 2000 Hektar Naturflächen entstanden. Dazu gehören auch drei Parklandschaften im Gebiet von Schönefeld, die zum Verweilen und Entdecken einladen. Eine davon ist der Landschaftspark „In den Gehren“, der sich westlich an Schönefeld anschließt und mit dem dortigen Bayangol-Park verbunden ist. Das etwa 28 Hektar große Areal, das östlich der Rudower Straße von Waßmannsdorf nach Berlin-Rudow liegt, ist geprägt von Biotop- und Freizeitflächen und bietet vor allem Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

Zehn Wallache leben im Landschaftspark „In den Gehren“. Quelle: Nadine Pensold

Bewohnt wird diese großzügige Fläche von zehn Pferden, die sich die Wiesen mit einigen Rindern teilen. Mit etwas Abstand lassen sich die Tiere wunderbar beobachten. Die neugierigen Wallache halten sich auch gerne in der Nähe der Zäune auf, sodass große und kleine Pferdefans sie aus wenigen Metern Entfernung beobachten und erleben können. Bei diesen Tieren handelt es sich um eine besondere Rasse: Es sind Abkömmlinge der Liebenthaler Wildpferde, deren Herde seit vielen Jahren bei Liebenwalde im Landkreis Oberhavel beheimatet ist.

Liebenthaler Wildlinge sind eine Rückzüchtung

Die Wildlinge gehen aus einer Rückzüchtung des Fjordpferdes zum Waldtarpan hervor, mit der im Bayerischen Wald im Jahr 1960 begonnen wurde. Seit den 90er Jahre leben die Tiere in Brandenburg auf einem riesigen Areal in ihrer natürlichen Sozialstruktur. Aufgrund ihres ruhigen Wesens und ihrer Sensibilität werden die Liebenthaler Wildpferde auch in der therapeutischen Arbeit eingesetzt.

Ihr Domizil in Schönefeld kann über vielerlei Wege zu Fuß oder Fahrrad umrundet werden. Zwischen Bäumen und auf Wiesen finden sich immer wieder große Picknickinseln, auf denen man es sich zum Verweilen gemütlich machen kann. So kann man den Wildpferden und auch den Heckrindern (die dem Auerochsen ähnlichen Tiere sind ebenfalls eine Rückzüchtung) bei der Arbeit zuschauen: Durch das Grasen und Traben über die Wiesen erhalten sie die ursprüngliche Landschaft. Am besten packt man für diese Landschaftssafari neben einer guten Brotzeit ein Fernglas oder eine Kamera mit Teleobjektiv ein, um in jedem Fall einen guten Blick auf die Tiere zu erhalten.

Zu erreichen ist der Landschaftspark auf unterschiedliche Weise: Mit dem Auto kann man Parkplätze direkt an der Anlage nutzen, diese befinden sich am südlichen und nördlichen Ende des Areals entlang der Rudower Straße. Wer noch durch den Bayangol-Park schlendern will, parkt am besten am Rathaus Schönefeld und bricht von dort zu der Tour auf – zum Landschaftspark sind es etwa 20 bis 30 Minuten Fußweg.

Da der Park an das Radwegenetz angeschlossen ist, kann man ihn auch bestens mit dem Fahrrad erreichen. Wer den Besuch in eine längere Tour integrieren möchte, kann zum Beispiel den naheliegenden Mauerradweg, der einmal um Berlin führt, den Landschaftspark Altglienicke und den Aussichtsturm Dörferblick in Rudow oder den Runway 3 mit einbauen – letzterer führt einmal rund um den Flughafen BER.

