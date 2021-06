Schönefeld

Nach einem Freiluftkonzert am Wochenende in Schönefeld schlug ein 31-jähriger Mann einem 48-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden stürzte und eine Kopfplatzwunde erlitt. Er wurde ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Gegen den 31-Jährigen ermittelt nun die Polizei.

Von MAZonline