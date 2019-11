Mehr Bürgerbeteiligung in Ausschusssitzungen

Schönefeld

Mit dem Beschluss einer neuen Geschäftsordnung haben sich die Gemeindevertreter in Schönefeld zu mehr Einwohnerbeteiligung bekannt. Bislang hatten Bürger in Schönefeld in den Ausschüssen kein Rederecht. Ob die Einwohner Fragen im öffentlichen Teil stellen durften, hing bislang vom guten Willen des jeweiligen Sitzungsleiters ab.

Damit Einwohner mit ihren Anliegen künftig besser Gehör finden, beantragte die Bürgerinitiative Schönefeld (BIS) nach der Kommunalwahl im Mai eine Änderung der bestehenden Geschäftsordnung. Ursprünglich wollte die Fraktion des künftigen Bürgermeisters Christian Hentschel eine allgemeine Einwohnerfragestunde in sämtlichen Fachausschüssen der Gemeinde einführen. Eine solche Fragestunde war bisher nur in Sitzungen der Gemeindevertretung vorgesehen.

Fragen zur Tagesordnung jetzt erlaubt

„Oft wurden die Bürger in der Gemeindevertretersitzung auf die Ausschüsse verwiesen. Dort hatten sie dann aber gar kein Rederecht“, erläuterte Hentschel. In anderen Kommunen, etwa in Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf, ist es gang und gäbe, dass Einwohner auch in den Fachausschüssen in einer allgemeinen Fragestunde zu Wort kommen.

Zu so viel Einwohnerbeteiligung mochten sich die Schönefelder nicht durchringen. Viele Gemeindevertreter begründeten die Ablehnung des BIS-Vorstoßes damit, dass die Sitzungen dann möglicherweise zeitlich „ausufern“ könnten. Immerhin einigten sich die Abgeordneten in dieser Woche darauf, dass Einwohner ab sofort konkrete Fragen zu einzelnen Punkten auf der Tagesordnung stellen können.

Mehr Sitzungsgeld für Ehrenamtler

Indes geht die Debatte ums Sitzungsgeld weiter. Für Aufregung sorgte zuletzt eine Antrag der BIS, wonach die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Politiker in Schönefeld deutlich erhöht werden sollten. Derzeit erhalten Gemeindevertretern 13 Euro pro Sitzung. Wer einen Ausschuss leitet, dem wird ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 13 Euro gewährt.

Zusätzlich bekommen die Gemeindevertreter derzeit eine monatliche Pauschale von 85 Euro. Die BIS will den Betrag auf 110 Euro erhöhen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung soll statt bisher 340 künftig 450 Euro erhalten. Auch der Hauptausschussvorsitzende, alle Fraktionsvorsitzenden, Ortsvorsteher und sachkundige Einwohner sollen von der Erhöhung profitieren.

Verwaltung schaltet Kommunalaufsicht ein

Bürgermeister Udo Haase (parteilos) hatte angesichts der Höhe der geplanten Anpassung Bedenken und wendete sich an die Kommunalaufsicht: „Es ist nicht so, dass wir den Ehrenamtlern das Geld nicht gönnen würden. Aber wir wollen einen geordneten Übergang von der alten zur neuen Regelung und haben daher sicherheitshalber noch einmal nachgefragt“, verteidigte der Schönefelds Hauptverwaltungsbeamter.

Hentschel nannte das Vorgehen „nicht üblich“. Tatsächlich hatte die Kommunalaufsicht auf einen Teil der Beträge sowie Regelungen aus der vorigen Satzung beanstandet. Bevor die neue Satzung beschlossen werden kann, müssten diese noch angepasst werden, so Haases Nachfolger.

Von Josefine Sack