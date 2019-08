Schönefeld

Die Polizei hat am Wochenende in der Gemeinde Schönefeld gleich mehrere Autofahrer erwischt, die nicht nüchtern waren. Am Freitag gegen 23 Uhr wurde in Waltersdorf der Fahrer eines Opel kontrolliert, er hatte 0,66 Promille. Am Samstag um 2 Uhr ergab ein Test bei einem 60-jährigen Fahrer eines VW in Großziethen in der Rudower Allee 1,32 Promille. Am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr schließlich kontrollierten Beamte in der Straße Am Seegraben einen Skoda. Bei dem 54-jährigen Fahrer reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamin.

Von MAZonline