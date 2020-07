Schönefeld

In der Jürgen-Schumann-Allee ereigneten sich am Mittwoch zwei Unfälle. Ein BMW stieß gegen die Leitplanke und musste mit einem Schaden von rund 5000 Euro abgeschleppt werden. Wenig später kam ein Motorradfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ebenfalls mit der Leitplanke. Der verletzte 19-Jährige musste zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Fahrzeug wurde geborgen. In der Hermann-Hesse-Straße kollidierten zudem ein Skoda und ein Transporter mit einem Schaden von etwa 4000 Euro.

Von MAZonline