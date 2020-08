Schönefeld

Am Sonntagmorgen kam es auf der BAB 113 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Waltersdorfer Dreieck und der Ausfahrt Flughafen. Ein Mazdafahrer fuhr in der Anschlussstelle Waltersdorf entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn, stieß gegen eine Betonwand und kam auf einem Fahrstreifen zum Stillstand. Ein Motorradfahrer stieß frontal mit dem stehenden Auto zusammen. Dabei erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline