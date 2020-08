Vom Aus der Autokino-Reihe haben sich die Veranstalter in Schönefeld nicht unterkriegen lassen. Jetzt gehen Sie mit einer neuen Reihe an den Start: Bis Ende September sollen 15 Konzerte am Flughafen stattfinden. Das Hygienekonzept ist eine Show für sich – und Coca-Cola spielt dabei eine wichtige Rolle.