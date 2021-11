Schönefeld

Die Gemeinde am Rande der Hauptstadt erfreut sich in den letzten Jahren immer größere Beliebtheit. Neben Gewerbetreibenden zieht es mittlerweile vor allem junge Familien nach Schönefeld. Viele Investoren haben die Gemeinde bereits für sich entdeckt und schaffen dort seit längerem Wohnraum für den Zuzug.

So drehen sich vor allem im Norden Schönefelds die Kräne, wo mit dem Dichterviertel bereits ein großes Wohnquartier entstanden ist. Dort finden nach wie vor Bauarbeiten statt. Aber auch hinter dem Rathaus entlang der Straße Alt Schönefeld sind viele neue Wohnungen gebaut worden.

Platz für bis zu 11.500 Menschen im Norden

An der Grenze zu Berlin erstreckt sich im Ortsteil Schönefeld Nord jedoch eine 170 Hektar große Fläche, die bislang kaum bebaut worden ist und somit viel Potenzial für die weitere Entwicklung der Gemeinde bietet.

Bis zu 11.500 Menschen könnten dort künftig leben, laut dem Rahmenplan „Wohnen in Schönefeld“. Wie die Gemeinde nun mitteilt, startet in Kürze eine Ausschreibung eines Städtebaulich-Landschaftsplanerischen Wettbewerbs für das Plangebiet.

So entschied die Gemeindevertretung bereits im April, dass mittels eines Planwettbewerbes die besten Ideen für das Areal gefunden werden sollen. Die Ausschreibung dafür wird in einem zweistufigen Verfahren innerhalb der Europäischen Union erfolgen. Ein Bewerbungsverfahren wird dafür vorgeschaltet werden.

Preisgericht tagt im Sommer

Im Januar kommenden Jahres sollen dann bereits 30 qualifizierte Planungsbüros per Losverfahren für die erste Phase des Wettbewerbes ausgewählt werden. In die zweite Phase schaffen es dann nur noch zwölf Wettstreiter.

Eine unabhängige Jury soll dann im Sommer 2022 die besten Entwürfe ermitteln. Während der Sitzung im April betonten die Gemeindevertreter jedoch, dass der Wettbewerb nicht in ein Auftragsversprechen münden wird.

In der Ausschreibung geht es um dieses Plangebiet im Norden der Gemeinde. Quelle: Detlev Scheerbarth

So sei das Ziel des Wettbewerbes die Entstehung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für ein Stadtquartier, das für die weitere Bebauungsplanung als Grundlage dienen soll. Denn bislang habe man bei der Vergabe von Baugenehmigungen die soziale Infrastruktur nicht im Blick gehabt, wie die Gemeindevertretung damals einräumte.

Zwar ist mit dem Supermarkt an der Hans-Grade-Allee eine Einkaufsmöglichkeit in den Ortsteil gezogen. Dennoch fehlt es bislang an Plätzen, an denen sich die Anwohner treffen können. Dies wurde von den Bürgerinnen und Bürgern bereits im Zuge der INSEK-Bürgerbeteiligung kritisiert.

Fehlende soziale Infrastruktur im Ortsteil

Im Norden der Gemeinde gibt es keine Cafés oder Restaurants. Zudem vermissen die Anwohner bislang ausreichende medizinische Versorgung vor Ort, Dienstleister sowie weitere Einkaufsmöglichkeiten.

Die evangelische Kirchengemeinde hat das Problem bereits erkannt und möchte an der Hans-Grade-Allee mit einem weiteren Gemeindezentrum einen neuen Begegnungsort schaffen. Dort sollen unter anderem Veranstaltungsräume, ein Café und Wohnungen entstehen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch der Bayangol-Park, der von der Gemeinde in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, wie diese bereits im April einräumte, soll im Rahmen des Wettbewerbs mehr Beachtung geschenkt werden.

Der Ortsteil der Gemeinde selbst soll sich künftig zu einem nachhaltigen, anspruchsvollen und durchmischten Stadtquartier entwickeln. Dabei gilt es jedoch, zahlreiche Dinge zu beachten – wie die Hochspannungsleitung, die quer durch das Plangebiet verläuft und demnächst unter die Erde gebracht werden soll. Zudem muss die geplante U-Bahnlinie U 7 sowie der Grünstreifen entlang der einstigen Grenze in der Planung mit berücksichtigt werden.

Von Joice Saß