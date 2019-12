Passagierzahlen der Berliner Flughäfen gehen erstmals zurück

Schönefeld

Die Flughäfen Tegel und Schönefeld kennen seit Jahren, was ihre Passagierentwicklung angeht, immer nur eine Richtung: Es geht aufwärts. Da macht auch dieses Jahr keine Ausnahme. Von Januar bis September – das sind die aktuellsten Zahlen, die vorliegen – sind 27,2 Millionen Passagiere auf beiden Flughäfen gezählt worden. Das sind 1,6 Millionen mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Allerdings geriet der Trend zuletzt ins Stocken.

Der Flughafen Schönefeld etwa leidet schon seit einiger Zeit darunter, dass Fluggesellschaften – vor allem Easyjet – ihre Linien nach Tegel verlegt haben. In den ersten neun Monaten des Jahres sind die Fluggastzahlen in Schönefeld von 9,7 Millionen auf 8,8 Millionen zurückgegangen. Das bedeutet ein Minus von fast zehn Prozent. Schon ein Jahr zuvor hatten die Fluggastzahlen in Schönefeld stagniert. Auch die Zahl der Starts und Landungen ist in Schönefeld deutlich zurückgegangen. Im gesamten Jahresverlauf wurden rund 8 Prozent weniger Starts und Landungen registriert, in den drei Sommermonaten waren es sogar fast 14 Prozent weniger Starts und Landungen als im Vorjahreszeitraum.

Tegel gleicht Schönefelder Minus nicht mehr aus

Ausgeglichen wurde diese Entwicklung bislang durch einen stetigen Aufwärtstrend in Tegel – der aber seit Juli ebenfalls ins Stocken geraten zu sein scheint. Zwar liegt Tegel in diesem Jahr noch immer 16 Prozent über den Passagierzahlen des Vorjahres. Im dritten Quartal 2019 wurden in beiden Flughäfen zusammen aber rund 230 000 Passagiere weniger gezählt als im dritten Quartal 2018. In Tegel stieg die Zahl weiterhin leicht an, aber längst nicht genug, um den starken Rückgang in Schönefeld auszugleichen. Die Vorjahresmarke von 10 Millionen Passagieren in den drei Sommermonaten wurde damit verpasst.

Eine mögliche Ursache dafür könnte die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook sein. Der hatte am 23. September sein Geschäft eingestellt. Am 25. September folgten dann das deutsche Tochterunternehmen. Allerdings lagen schon auch im August die Zahlen schon deutlich unter dem Vorjahreswert. Denkbar ist auch, dass sich erste Anzeichen von Flugscham bemerkbar machen.

Sprecher: „Erleben Konsolidierung“

Flughafensprecher Daniel Tolksdorf hat noch eine andere Erklärung. „Wir erleben auf vielen Strecken eine Konsolidierung“, sagt er. Um den Mitbewerbern nicht nachzustehen, hätten viele Fluglinien Strecken bedient, die für sie nicht wirtschaftlich waren. „Das bereinigt sich derzeit“, sagt Tolksdorf. Nach der Pleite von Air Berlin und Germania hätten zudem andere Airlines möglicherweise vorschnell deren Slots übernommen. „Sie haben sie später ausgewertet und festgestellt, dass sie sich aus wirtschaftlicher Sicht für die Linien gar nicht lohnen.“ Gleichzeitig mache sich aber auch die schwächelnde Weltwirtschaft bemerkbar.

Überrascht sei man davon bei der Flughafengesellschaft aber nicht. „Es trifft genau unsere Vermutung. Wir haben schon oft gesagt, dass das Wachstum so nicht weitergehen wird“, so Tolksdorf. Dass nun ein Abschwung folgen könnte, glaubt er aber nicht. In diesem Jahr werden voraussichtlich erstmals mehr als 35 Millionen Passagiere auf den Berliner Flughäfen registriert werden. „Das ist immer noch ein signifikantes Wachstum, es normalisiert sich nur“, sagt Tolksdorf.

Auch für das kommende Jahr werde von einem Wachstum bei den Passagierzahlen im unteren einstelligen Bereich ausgegangen.

Von Oliver Fischer