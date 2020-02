Schönefeld

Zwischen Groß- und Kleinziethen war es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem freilaufenden Hund gekommen. Das Tier kollidierte mit einem Pkw Renault und wurde verletzt. Daraufhin wurde der Hund in veterinärmedizinische Versorgung gegeben. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

