Schönefeld

Steigende Schülerzahlen sind an fast allen Grundschulen im Norden des Landkreises Dahme-Spreewald ein Problem. Auch in Schönefeld wird der Platz aufgrund des anhaltend hohen Zuzugs knapp. Schon zum Schuljahr 2025/2026 werden die vorhandenen Kapazitäten an der Astrid-Lindgren-Grundschule nicht mehr ausreichen.

Eine Erweiterung am Standort gilt als unwahrscheinlich – aus Platzgründen, aber auch aufgrund der langen Anfahrtswege für Kinder aus den Ortsteilen Waltersdorf, Kiekebusch und Rotberg.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Absichtserklärung für gemeinsame Schule – ein Jahr ist vergangen

Ein gutes Jahr ist vergangen, seit die Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Schönefeld ihre Absicht erklärt haben, eine gemeinsame Grundschule auf den Weg zu bringen. Wie berichtet, hatte die Gemeinde Schönefeld auf Beschluss der Gemeindevertretung den Anstoß zu dem Projekt gegeben.

Die vier Bürgermeister Jörg Jenoch, Sven Herzberger, Markus Mücke und Christian Hentschel (v.l.) unterschreiben eine Absichtserklärung für eine gemeinsame Grundschule (April 2021). Quelle: Joice Nkaigwa

Der Bau einer interkommunalen Grundschule soll die Kommunen nicht nur wirtschaftlich entlasten und Kapazitätsengpässe an den Grundschulen besser ausgleichen. Ziel ist es auch, die oftmals langen Wege- und Fahrzeiten für die Kinder zu verkürzen.

Schönefeld: Update zur gemeinsamen Grundschule

Über den aktuellen Stand der Planungen informierte in dieser Woche Steffen Käthner, Dezernatsleiter für Bildung und Familie, die Gemeindevertreter in Schönefeld. Als künftiger Schulstandort wird nach wie vor die Gemeinde Schulzendorf anvisiert. Das ursprünglich ins Spiel gebrachte Grundstück an der Kölner Straße Ecke Miersdorfer Straße sei allerdings nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen. „Dort gibt es komplexe Eigentumsverhältnisse“, sagte Käthner.

Stattdessen steht aktuell ein anderes Grundstück in der Nähe zur Debatte. Das gut 24.000 Quadratmeter große Grundstück, das zum Verkauf steht, liegt ebenfalls an der Miersdorfer Straße und ist durch eine Bushaltestelle gut angeschlossen. „Es liegt zentral und ist mit dem ÖPNV von Schönefeld aus innerhalb von 15 Minuten erreichbar“, teilte Käthner mit. Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) habe bereits Verhandlungen mit dem Eigentümer aufgenommen.

Schönefeld, Eichwalde, Schulzendorf: Schulbezirke müssen neu definiert werden

Für das gemeinsame Schulbauvorhaben müssten perspektivisch die jeweiligen Schulbezirke der Kommunen angepasst werden, so der Schönefelder Dezernatsleiter weiter. Als Träger der gemeinsam geplanten Grundschule komme nach Rücksprache mit dem Bildungsministerium des Landes Brandenburg wohl nur Schulzendorf in Frage, weil sich der Schulstandort in der Gemeinde befindet.

Eine Schulträgerschaft einer anderen Kommune sei rechtlich schwierig. Hierfür sei ein langwieriges Genehmigungsverfahren bei den Behörden erforderlich. Weil dafür keine Zeit sei – die Kapazitäten an den Grundschulen sind in allen Kommunen knapp – habe man sich auf die pragmatischste Lösung geeinigt. Demnach wird, sollte die Schule gebaut werden, die Gemeinde Schulzendorf die Grundschule als Träger übernehmen.

Baubeginn frühestens 2024

Mit einem Baubeginn rechnen die Beteiligten frühestens 2024. Insgesamt könnte die interkommunale Grundschule 30,6 Millionen Euro kosten. Der Entwurf des Vertrags über den Bau und den Betrieb der gemeinsamen Schule liegt bereits vor und soll demnächst in Schönefeld, Eichwalde und Schulzendorf abgesegnet werden.

Die Gemeinde Zeuthen, die die Absichtserklärung 2021 mit unterzeichnet hatte, hat sich vorerst aus dem Projekt zurückgezogen. Zur Entlastung bei den Schülerzahlen setzt man in Zeuthen neben der Waldorfschule auf das geplante Multifunktionsgebäude sowie die für 2024 anvisierte evangelische Grundschule.

Von Josefine Sack