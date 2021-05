Schönefeld

Eigentlich sollen die Komfort-Schließsysteme „Keyless-Go“ Autobesitzern das Einsteigen ins Fahrzeug erleichtern. So erkennt das Fahrzeug, dass sich ein Fahrer oder eine Fahrerin nähert, der einen Chip bei sich trägt oder einen Sender, der einem üblichen Autoschlüssel ähnelt.

Sobald man sich in unmittelbarer Nähe des Autos befindet, öffnen sich die Türen und die Fahrt kann beginnen. Die umständliche Suche nach dem Schlüssel in Hand- oder Jackentaschen hat damit ein Ende und versehentliche Kratzer an der Autotür wird es mit Keyless-Go-Systemen nicht geben.

Doch dafür kann es passieren, dass das Auto plötzlich verschwunden ist, denn mit dem Komfort geht eine große Sicherheitslücke einher. Laut Informationen der Polizeiinspektion in Schönefeld, wurden bis Ende April dieses Jahres bereits neun Autos im Gemeindegebiet gestohlen, die zum Teil sehr hochwertig waren, wie die Kommune mitteilt.

Signal wird auch nach Fahrtende weiter gesendet

Denn das Funksignal, das es den Fahrenden so einfach macht, erleichtert es Dieben ebenfalls ohne große Schwierigkeiten ins Auto zu kommen. Auch noch nach Beenden der Fahrt wird das Signal weiter gesendet, egal wo sich der Schlüssel gerade befindet. Liegt er beispielsweise in der Jacken- oder Handtasche im Haus während der Besitzer dem keine weitere Beachtung schenkt, geht vom Sender nach wie vor ein Signal aus.

Da dieses teilweise durch Fenster, Türen und Wände hindurch bis in den Vorgarten reicht, können Autodiebe so mittels einer Reichweitenverlängerung die Funkreichweite des Senders erhöhen. So kann diese schnell mehrere 100 Meter weit sein und ermöglicht einem Komplizen einen problemlosen Einstieg ins Auto. Zum Fahren selbst braucht es dann kein Funksignal mehr.

Die Diebe entwenden die Fahrzeuge mit dieser Technik nicht nur in Wohngebieten, sondern auch an den Arbeitsplätzen oder während Freizeitaktivitäten. Doch was kann man tun, um sich vor dem Diebstahl zu schützen?

Tatsächlich bieten bereits viele Hersteller kleine Gadgets an, die das Funksignal des Senders entsprechend abschirmen. Für Schlüssel gibt es beispielsweise kleine Transportboxen und Kartenmodelle können durch Einsteckhüllen geschützt werden. Zudem besteht die Möglichket, mit Hilfe eines Mikrochips, der in den Schlüssel gelegt werden kann, den Sender in einen Standby-Modus zu versetzen.

Von Joice Nkaigwa