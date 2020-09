Am Dienstag wurde in Schönefeld ein Kleinwagen von Polizisten für eine Kontrolle angehalten. Sechs Insassen befanden sich in dem kleinen Fahrzeug. Nach drei der Personen fahndete die Polizei bereits. Zudem war der Pkw nicht versichert, es konnte kein Führerschein vorgelegt werden und zudem wurde Drogenkonsum festgestellt.