Schönefeld

Am Samstag, dem 23. Mai, war es gegen 1.30 Uhr zu Rauchentwicklung und Flammen in einer Tiefgarage in Schönefeld in der Angerstraße gekommen. Die Anwohner mussten evakuiert werden, in dem Garagenkomplex wurden 18 Fahrzeuge beschädigt und ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 030/634800 melden.

Von MAZonline