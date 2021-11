Waßmannsdorf

Der Landkreis Dahme-Spreewald wird in den kommenden Jahren wohl eine zweite Hochschule bekommen. Die private XU Exponential Universtity, die bislang ihren Sitz in der Medienstadt Babelsberg in Potsdam hat, wird 2023 ihren Sitz nach Waßmannsdorf verlegen. Sie wird einer der Ankermieter in einen gr0ßen Gebäudekomplex mit Uni-Campus, Bürogebäuden, Hotel und Gastronomie, der ab dem kommenden Jahr direkt am Waßmannsdorfer S-Bahnhof gebaut werden soll.

Die private Hochschule, die 2019 ihren Betrieb aufgenommen hat, ist staatlich anerkannt. Nach eigenen Angaben studieren dort derzeit rund 120 Studenten in den Studiengängen Digital Business, Software-Entwicklung, Digitales Marketing und Datenwissenschaft. Themenschwerpunkt ist Digitalisierung und neue Technologien. Die Hochschule sitzt derzeit in Babelsberg in einem alten Filmstudio. „Das ist ein wunderbarer Campus, aber für die Entwicklung, die wir nehmen wollen, reicht der Platz dort nicht aus“, sagt Sprecherin Iris Barth.

Entwickler plant Gebäude in Holzmodulbauweise

Waßmannsdorf sei als Standort ideal, weil der Bürokomplex dort direkt neben der S-Bahn-Station errichtet wird. Zudem könnte die Universität bei einem Neubau ihre Bedürfnisse einfließen lassen. „Durch eine modulare Bauweise kann der Campus mitwachsen und sich auch den Lernmethoden anpassen“, so Iris Barth. Ein wesentlicher Schwerpunkt der XU Universität sei, dass die neuesten Technologien sofort Eingang in die Ausbildung der Studenten finden, dass sich dadurch aber auch Studieninhalte ständig verändern. Das erfordere eine gewisse Flexibilität, für der neue Komplex in Waßmannsdorf ideal sei.

Der gesamte Gebäudekomplex mit rund 80.000 Quadratmetern Fläche wird von den Berliner Projektentwicklern Sector Seven geplant. Die Entwickler setzen dort nach eigenen Angaben auf eine nachhaltige Bauweise mit viel grün und minimaler Flächenversiegelung. So sind etwa Gebäude in Holzmodulbauweise geplant.

Neben XU University sollen auch Digital-Unternehmen einziehen

Bei dem Projekt, das sich NXT Airport Collaboration Village nennt, sinngemäß also ein Dorf der Zusammenarbeit in Flughafennähe, sei die Universität zwar ein wichtiger Mieter. Es sollen dort aber noch zahlreiche weitere Unternehmen angesiedelt werden, die sich günstigstenfalls auch miteinander vernetzen. „Denkbar ist etwa, dass dort Software-Unternehmen sitzen, die mit der XU University zusammenarbeiten“, so der Managing Director von Sector Seven, Fritz Stoessel.

Das Projekt steht noch relativ am Anfang. Die Gemeinde Schönefeld hat in der vorigen Woche aber zumindest den bestehenden Bebauungsplan für das Gelände entlang des S-Bahnhof Waßmannsdorf so geändert, dass der Campus, das sieben- bis achtstöckige Parkhaus und die weiteren geplanten Gebäude mit Schwerpunkt auf digitalem Arbeiten und Lernen errichtet werden können.

Von Oliver Fischer