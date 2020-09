Schönefeld

Über das Internet wurde bei der Polizei am Mittwoch angezeigt, dass mehrere Personen ein Hakenkreuz auf dem Rasensportplatz in der Bohnsdorfer Chaussee mittels einer Kreidemaschine in einer Größe von vier mal vier Meter aufgezeichnet hatten. Die Polizei sicherte Spuren und die Beseitigung wurde veranlasst. Es wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organe aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline