Schönefeld

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ereignete sich in Schönefeld auf der Straße Am Seegraben ein Auffahrunfall. Ein Pkw Renault und ein Pkw Mercedes prallten gegeneinander, so dass ein Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro entstand. Laut Aussagen der Polizei konnte es zur Kollision kommen, da die Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsabstand nicht einhielten. Es wurden keine Personen verletzt. Beide Autos blieben trotz der Beschädigungen fahrbereit.

Von MAZonline