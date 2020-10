Selchow

In Selchow war am Donnerstagmorgen bei starkem Regen auf der LPG-Straße ein Fahrradfahrer mit einem Mercedes zusammengestoßen. Die Verletzungen des Radfahrers waren so schwer, dass er per Hubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Der 28-jährige Autofahrer wurde mit schweren Schocksymptomen ebenfalls stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.

Von MAZonline