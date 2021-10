Schönefeld: Seniorin fällt auf Betrüger rein

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor Trickbetrügern am Telefon. Am Dienstag wurde eine Frau in Schönefeld angerufen. Ihr wurde erzählt, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte. Daraufhin wurde sie dazu bewegt, einen fünfstelligen Geldbetrag an den Betrüger zu zahlen.