Den Taxifahrern am Flughafen BER reicht es. Ihre Arbeitsbedingungen erschweren sich zunehmend seit Monaten. Neben den gesunkenen Fahrgastzahlen machen ihnen immer wieder sogenannte Klauer die Arbeit schwer, die täglich versuchen, die Kundschaft abzufangen.

Darunter leiden nicht nur die Taxifahrer, sondern auch die Kunden. „Die trauen sich kaum noch raus zu uns, weil sie Angst haben und frustriert sind“, sagt Özcan Ekinci, Vorsitzender des SXF Taxiverbandes BER.

Der Taxiunternehmer beschreibt Zustände am Taxistand des Flughafens, die auch bei den Fahrern für großen Frust sorgen. So würden sich immer wieder Taxifahrer ohne Lizenz vor dem Hauptgebäude positionieren und potenzielle Kunden ansprechen.

Dabei werden die Fahrer aufdringlich, wie Ekinci erzählt. So würde er täglich miterleben, wie die Klauer versuchen, sich die besten Routen zu schnappen. Fragen sie die Kunden, wohin es gehen soll, wird das Gespräch abgebrochen und beleidigt, sollte sich das Fahrziel für die illegalen Fahrer nicht lohnen.

„Sie werden dann auch handgreiflich und haben sogar schon Kunden bespuckt“, so Ekinci weiter. Die Taxifahrer können die Angst und den Unmut der Gäste verstehen, fürchten jedoch auch um ihren eigenen Ruf. Denn für die Reisenden ist nicht ersichtlich, wer von den Fahrern eine Lizenz besitzt und wer schwarzarbeitet.

FBB soll für mehr Sicherheit sorgen

„Die Gäste fragen uns dann immer, was hier los ist. Das kann doch so nicht sein in der Hauptstadt“, ärgert sich der Taxiunternehmer. Gemeinsam mit seinen Kollegen protestierte er am Mittwochabend vor dem Flughafen.

So schnitten die Taxis den illegalen Fahrern den Weg zum Taxistand ab und suchten das Gespräch mit den Klauern, dass schnell zu eskalieren drohte, wie Ekinci sagt. „Wir haben dann die Polizei gerufen, damit diese den illegalen Fahrern einen Platzverweis ausstellt.“

Das hielt diese jedoch nicht davon ab, bereits kurze Zeit später einen neuen Versuch zu starten. „Wir werden jetzt jeden Tag die Polizei holen, um sie abzuschrecken“, So Ekincis Konsequenz. Die Taxifahrer hoffen, dass das die illegalen Fahrer abschreckt und sie sich dann zurückziehen.

„Wir machen das zugunsten der Kunden“, so Ekinci weiter. Denn demnächst wird es voller am Taxistand des BER. Die Straßenverkehrsbehörde stelle derzeit viele Lizenzen aus für die Fahrer in Dahme-Spreewald und auch in Berlin ist die Neuvergabe gestartet. Zum 1. November könnten so bereits die vereinbarte Anzahl von insgesamt 600 Taxis am Flughafen tätig sein.

Özcan Ekinci sieht nun vor allem die Flughafengesellschaft (FBB) in der Pflicht, das Problem zu lösen. So müsse aus seiner Sicht für mehr Sicherheit gesorgt werden. Gespräche dazu habe es bereits in der vergangenen Woche mit der FBB und der Straßenverkehrsbehörde gegeben, doch ohne Ergebnis.

Verantwortung wird hin- und hergeschoben

Auf Nachfrage erklärt FBB-Pressesprecher Jan-Peter Haack, dass das Problem der Flughafengesellschaft bekannt sei, da es sich dabei jedoch um eine Ordnungswidrigkeit handelt, man den Landkreis in der Pflicht sieht, sich darum zu kümmern.

„Wenn wir das sehen, gehen wir natürlich auf deeskalierende Weise darauf ein, das können wir aber nur bis zu einem gewissen Grad“, so Haack. Beim Landkreis sieht man jedoch den Flughafen in der Verantwortung, da das Abwerben bereits im Gebäude stattfindet.

„Wir führen Kontrollmaßnahmen mit Zoll und Polizei durch“, so Pressesprecherin Kathrin Veh. „Der Flughafen hat jedoch die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.“ Bleibt also abzuwarten, ob die Taktik der Taxifahrer am Ende aufgehen wird.

Von Joice Saß