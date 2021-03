Schönefeld

Die Taxibranche kämpft bereits seit Langem ums Überleben, denn das Konkurrenzgeschäft mit den Mietwagenfahrern boomt. Die Corona-Pandemie hat den Betrieben den letzten Stich versetzt. Urlauber und Geschäftsreisende bleiben aus, die sonst das Geschäft belebt haben.

Viele Fahrer und Taxiunternehmen rund um den Flughafen BER hatten sich von der Eröffnung im Oktober vergangenen Jahres mehr versprochen. Doch die geringen Fluggastzahlen, die der andauernden Pandemie geschuldet sind, sorgen für lange Wartezeiten bei den Fahrern am Taxistand.

Am Freitag beschloss nun der Bundesrat einstimmig das Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts. Dies besagt unter anderem, dass die Ortskundeprüfung für angehende Fahrer zukünftig entfallen wird. Um die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung mit Taxis zu erlangen, muss diese eigentlich abgelegt werden.

Doch Navigationsgeräte in den Fahrzeugen und mobile Geräten mache den Nachweis von Ortskenntnissen unnötig, heißt es von Befürwortern der Gesetzesänderung. Doch in den letzten Wochen und Monaten machten viele Taxifahrer ihren Unmut darüber öffentlich und demonstrierten immer wieder in der Hauptstadt.

Demonstration gegen Gesetzesänderung

Darunter auch Taxifahrer aus Schönefeld, die bei dem Autokorso, der am 13. März von Altglienicke zum Bundestag fuhr, mit dabei waren. „Dabei geht es eher um die Fahrer als um die Unternehmer“, sagt der Vorsitzende des SFX Taxiverbandes BER Özcan Ekinci.

Damit öffne man die Tür für Mietwagenfahrer, die in die Taxibranche wechseln könnten und somit den Markt überschwemmen, so Ekinci weiter. „Damit ist noch mehr Konkurrenz auf der Straße und die Gefahr ist größer, dass man seinen Job verliert, weil dem Chef ein Problem mit einem hat. Denn der nächste Fahrer steht bereits in der Tür.“

Darüber hinaus sieht der Verbandsvorsitzende den Wegfall der Ortskundeprüfung als Qualitätsverlust der Branche. Nur auf die Technik zu setzen hält Özcan Ekinci für den falschen Weg. „Was macht dann der Fahrer, wenn das GPS oder das Internet ausfällt“, gibt der Taxiunternehmer zu bedenken.

13.03.2021, Berlin: Zahlreiche Berliner Taxi-Fahrerinnen und -Fahrer demonstrieren mit ihren Taxen vor dem Reichstag gegen die geplante Öffnung des Fahrdienstmarktes. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

So sei es wichtig, dass die Fahrer spontan auf Probleme reagieren können, wie Baustellen oder Staus und sich dabei nicht völlig auf ein Navigationssystem verlassen müssen. „Dann kann eine kurze Strecke gern eine halbe Stunde dauern, was für den Fahrgast teuer werden kann“, so Ekinci weiter.

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/ Grünen) sagte im Bundesrat, dass man den Kommunen mit der Gesetzesänderung große und aus seiner Sicht auch wirksame Handlungsmöglichkeiten an die Hand gebe, um die Ordnung des Marktes zu wahren.

Fachkundenachweis statt Ortskundeprüfung

App-basierte Mietwagenverkehre wie Uber erhalten nun erstmalig eine Rechtsgrundlage, es bleibe jedoch bei der Rückkehrpflicht zum Betriebshof. Die Ortskundeprüfung für die Taxifahrer weicht zukünftig einem Fachkundenachweis, der eine gewisse Ortskenntnis voraussetzt.

„Am Ende fährt noch nicht das Navi, sondern der Mensch und es wäre gut, wenn der weiß, wo das nächste Krankenhaus ist“, so Tarek Al-Wazir. Taxifahrer Özcan Ekinci begrüßt den Kompromiss, sieht dennoch die Gefahr für die Branche durch das stetig wachsende Mietwagengeschäft.

„Es werden sehr viele ihren Beruf aufgeben“, so der Verbandsvorsitzende. Viele Unternehmer hätten bereits das Handtuch geworfen und die andauernde Pandemie mache es den Fahrern schwer. Kaum Reisende, abgesagte Veranstaltungen und digitale Geschäftstreffen sorgen für fehlende Fahrgäste und sinkende Umsätze, die die Branche derzeit so dringend braucht.

Von Joice Nkaigwa