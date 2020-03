Schönefeld

Die Terminalbezeichnungen am Flughafen Schönefeld ändern sich zum 31. März. Das gehört zu den Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des BER Ende Oktober. Dann wird der Flughafen Schönefeld zum Terminal 5 des BER, kurz T5. Um Doppelbezeichnungen von Terminalbereichen, Gates und Parkplätzen am BER zu vermeiden, wird die Gebäude- und Parkplatzinfrastruktur des Flughafens Schönefeld bereits zum Sommerflugplan umbenannt, wie die Flughafengesellschaft am Montag mitgeteilt hat. Die Umstellung erfolgt in der Nacht vom 30. zum 31. März 2020.

Vorbereitung auf BER-Inbetriebnahme

„Mit der Umbenennung der Infrastruktur am Flughafen Schönefeld machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zum BER“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. „Je näher die Inbetriebnahme des neuen Flughafens rückt, desto wichtiger ist, dass wir unseren Passagieren, aber auch unseren Mitarbeitern und Prozesspartnern eineindeutige Informationen zur Orientierung an die Hand geben.“ Daher habe man sich für die Umbenennung bereits zum Sommerflugplan 2020 und rechtzeitig vor Beginn des Probebetriebs entschieden.

Aus A,B,C,D wird K,L,M,Q

Die heutigen Terminalbereiche A, B, C, D werden künftig K, L, M, Q heißen. Passagiere, die nur mit Handgepäck reisen und bereits im Besitz einer Bordkarte sind, können den Terminalbereich Q (für Quick Security Check) nutzen. Von hier aus gelangen die Passagiere zu allen Abfluggates. Zusätzlich erhalten auch das Parkhaus und die Parkplätze eine neue Bezeichnung. Die bisherige Nummerierung wird jeweils um die Zahl 5 vor der bisherigen Bezeichnung ergänzt.

Reisende, die schon heute online einchecken, können bereits jetzt die neuen Bezeichnungen angezeigt bekommen.

Das sind die neuen Bezeichnungen

Die neue Bezeichnungen im Einzelnen: Aus Terminalbereich B wird Terminalbereich K. Aus Terminalbereich A wird Terminalbereich L. Aus Terminalbereich C wird Terminalbereich Q. Aus Terminalbereich D Abflug wird Terminalbereich M Abflug, aus Terminalbereich D Ankunft wird Terminalbereich M Ankunft. Aus Parkplatz P1 wird Parkplatz P51, aus Parkplatz P2 Parkplatz P52, aus Parkhaus P4: Parkhaus P54 und aus Parkplatz P6: Parkplatz P56.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline