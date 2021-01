Schönefeld

Einen Termin in einem Impfzentrum zu bekommen hat sich für viele als schwierigeres Unterfangen herausgestellt als anfänglich vermutet. Wer unter der Rufnummer 116117 dennoch erfolgreich war, kann sich seit dem 11. Januar in dem einstigen Flughafen Schönefeld einer Corona-Impfung unterziehen. Doch wie man am besten zu dem Impfzentrum gelangt und wo dort geparkt werden kann, ist vielen immer noch unklar.

So hatte das Ehepaar Stiller aus Zossen auf eine ausreichende Beschilderung auf dem Weg zum Impfzentrum gehofft, das sich im Terminal 5 des Flughafens BER, also dem ehemaligen Flughafen Schönefeld, befindet. Genau genommen wird im Terminal M, dem modernen Flachbau rechts des alten Flughafengebäudes geimpft. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite des Gebäudes, doch diese Informationen habe das Ehepaar vor ihrer Ankunft nicht gehabt.

„In dem Schreiben, das wir vorab für den Termin erhalten haben, stand lediglich, dass die Impfung in Terminal 5 stattfindet“, erklärt Jutta Stiller (73). Ihr Mann hat sich vergangenen Freitag in Schönefeld impfen lassen und sie begleitete ihn dabei. Da sie auf dem Weg zum Flughafen keine Beschilderung entdecken konnten, sind die beiden zu dem ihnen bereits bekannten Kurzzeitparkplatz gefahren. „Wir haben dort sonst auch immer gestanden, wenn wir meine Schwester abgeholt haben. Das hat dann nur drei Euro gekostet“, erzählt die 73-Jährige.

Im Impfzentrum angekommen hätte man ihnen dann erklärt, dass es an der Hauptstraße auf Höhe der Dorfkirche ein kleines Schild gäbe. „Ich habe extra Ausschau gehalten auf dem Hinweg, aber beim besten Willen nichts entdecken können“, so die Rentnerin weiter. Nach dem Termin gab es für die beiden dann einen großen Schreck, als sie das Parkticket entwerteten –18 Euro sollten sie für nicht einmal eine Stunde zahlen. „Das ist reine Abzocke, habe ich mir da gedacht“, so Jutta Stiller weiter. Aufgrund des schlechten Wetters und den für sie doch langen und beschwerlichen Weges zu Fuß zur Impfstation sei das Ehepaar dann direkt ins Auto eingestiegen und nach Hause gefahren.

Kostenloser Parkplatz vor dem Impfzentrum

Bereits zur Eröffnung erklärte Zentrumsleiterin Sandra Winkler gegenüber MAZ, dass der Parkplatz P56, der sich direkt vor dem Terminal M befindet, von den Impflingen genutzt werden solle. Dorthin gelangt man durch die Einfahrt am Dialogforum gegenüber der Ausfahrt des Bahnhofes Flughafen Schönefeld. Von dem Parkplatz aus ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum Impfzentrum. Das Parken sei zudem kostenlos, da das gezogene Ticket durch ein bereits entwertetes an der Anmeldung ausgetauscht wird.

Dies sei dem Ehepaar Stiller jedoch nicht mitgeteilt worden. Dabei wurden die beiden nach der Impfung von einem Soldaten auf ihre Parksituation angesprochen. „Wir haben ihm gesagt, dass wir auf dem Kurzzeitparkplatz stehen. Da meinte der Mann nur, dass das bestimmt teuer wird“, so Günter Stiller. Wieder beim Auto angelangt, sahen sie auch andere Impflinge, die dort geparkt hatten. „Ich denke, viele wissen nicht, wo genau sich das Impfzentrum befindet und wo sie das Fahrzeug abstellen können“, erzählt Jutta Stiller.

Beim zweiten Impftermin wolle sie den Umstand auf alle Fälle ansprechen und hofft darauf, dann dort kostenlos parken zu können.

