Schönefeld

Auf einer Baustelle in der Aldebaranstraße in Schönefeld öffneten Diebe in der Nacht zu Freitag gewaltsam die Umzäunung und brachen in insgesamt vier Baucontainer ein. Laut der Polizei war noch nicht bekannt,was entwendet worden ist. Den betroffenen Firmen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Die Polizei konnte am Tatort Beweismittel sowie Einbruchswerkzeuge sicherstellen.

Von MAZonline