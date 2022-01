Schönefeld

Blechschaden in Höhe von bis zu rund 6.000 Euro war das Ergebnis zweier Verkehrsunfällen auf winterglatten Straßen: In der Hans-Grade-Allee kam ein BMW am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und war nicht mehr fahrbereit.

In Alt Großziethen kollidierten eine Stunde später ein Opel und Volkswagen. Die Insassen blieben unverletzt.

Von MAZonline