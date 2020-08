Schönefeld

Die Missachtung der Vorfahrt beim Wechsel von der A 113 auf die A 10 war am Dienstagmorgen Ursache eines Verkehrsunfalls am Schönefelder Kreuz: Ein Volkswagen war mit einem Renault einem Sattelzug zusammengestoßen. Entgegen erster Vermutungen war offenbar niemand verletzt worden und der bereits gelandete Rettungshubschrauber konnte wieder seinen Heimflug antreten. Zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine belastbaren Informationen vor Erfahrungsgemäß sei jedoch von mehreren tausend Euro auszugehen, so die Polizei. Die Sperrung zwischen dem Kreuz Schönefeld und Rangsdorf konnte gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Karambolage in der Autobahnausfahrt

Bereits am Montagabend war es am Schönefelder Kreuz und der Ausfahrt Königs Wusterhausen zu einem Unfall gekommen: Ein Mercedes war seitlich mit einem Volvo-Sattelzug kollidiert. Beide Fahrzeuge blieben trotz eines Gesamtschadens von geschätzten 10.000 Euro betriebsbereit, verletzt wurde niemand.

Mann unter Kokain am Steuer

Polizisten stoppten zudem am Montagabend den Fahrer eines Mercedesgeländewagens in der Schützenstraße. Der Mann war wohl berauscht unterwegs. Der Drogenvortest des 36-Jährigen reagierte positiv auf Kokain. Der Mann musste daher zur Abgabe einer Blutprobe. Damit nicht genug: Es stellte sich heraus, das der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, was ein weiteres Ermittlungsverfahren nach sich zog. Die dritte Anzeige wurde fällig, als sich bei der Datenabfrage herausstellte, dass der Mann keine Aufenthaltsgenehmigung hatte.

Von MAZonline