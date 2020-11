Schönefeld

Bei einem Überholmanöver eines 23-jährigen Autofahrers am Samstagmittag in einem Gewerbegebiet in Schönefeld wurde ein 53-Jähriger leicht verletzt. Der Unfallverursacher wollte auf einer Nebenstraße gleich mehrere Fahrzeuge überholen und kollidierte mit dem vor ihm abbiegenden Wagen des anderen Mannes. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Beschädigt wurden auch ein Straßenschild sowie ein Straßenbaum. Gesamtschaden: 30 000 Euro.

Von MAZonline