Vom Taxifahrer zum Global Player – die Erfolgsgeschichte von André Reich und seinem Unternehmen Unitax in der Gemeinde Schönefeld ist bemerkenswert. Nun wurde der Pharmalogistiker vom Land Brandenburg mit der Auslieferung des Corona-Impfstoffes vom deutsch-amerikanischen Firmen-Dou Biontech/Pfizer beauftragt. „Wir fühlen uns sehr geehrt“, sagt Firmengründer André Reich auf Nachfrage.

Angefangen hatte Reich als selbstständiger Taxifahrer im Südosten Berlins. Neben Personen transportierte er dann schnell auch Arzneimittel zu Apotheken. Nachdem er einen Großauftrag von einem Berliner Pharmaunternehmen erhalten hatte, gründete er gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner Thomas Reinhold das Logistikunternehmen Unitax. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Schönefeld.

Der Sitz der Unitax-Pharmalogistik in Schönefeld. Quelle: Josefine Sack

29 Jahre später hat das Pharmaunternehmen mehr als 150 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland. Zudem transportiert Unitax mittlerweile weltweit Arzneimittel und Kosmetikprodukte. Die nächste Generation ist ebenfalls in der Firma tätig. Der Sohn Steven Reinhold ist als CFO Mitglied der Geschäftsführung. Trotz der Unternehmensgröße hat der Auftrag zur Impfstoff-Auslieferung einen ganz besonderen Stellenwert bei Unitax.

„Es ist ein Herzensauftrag für uns“, berichtet André Reich. Aufgrund des Projektes seien zwar keine neuen Herausforderungen auf das Unternehmen zugekommen, dennoch wurden spezielle Vorkehrungen für den Auftrag getroffen. „Es ist schon spürbar, dass es eine Sonderaktion ist und kein alltägliches Geschäft.“

Auftrag mit besonderer Wichtigkeit

Aufgrund der großen Bedeutung wurde das Projekt innerhalb des Unternehmens vom Rest der Aufträge und Vorgänge abgetrennt. Zudem habe man Mitarbeitern spezielle Aufgaben zugewiesen, sodass es für alle Arbeitsbereiche rund um den Impfstoff-Auftrag einen direkten Ansprechpartner gibt. „Wir sind da sehr qualitäts- und sicherheitsbewusst“, sagt André Reich.

Neue Mitarbeiter musste man bei dem Logistikunternehmen für den spektakulären Auftrag nicht einstellen. Die Sicherheitsmaßnahmen mussten ebenfalls nicht noch einmal verschärft werden. „Wir arbeiten bereits seit Längerem mit Betäubungsmitteln. Da sind die Sicherheitsvorkehrungen bei uns generell sehr hoch“, erläutert der Unternehmensgründer.

André Reich liefert den Corona-Impfstoff im Seniorenzentrum in Nauen ab. Quelle: Robert Roeske

Die ersten Auslieferungen des Impfstoffes übernahm der Chef persönlich. So fuhr Andrè Reich am 27. Dezember in ein Seniorenheim nach Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) und am darauffolgenden Tag nach Nauen (Havelland), um die Impfdosen zu übergeben. Der Transport erfolgt dabei gekühlt. So muss der Impfstoff bei einer Temperatur minus 75 Grad aufbewahrt werden muss. Doch die temperaturgeführte Lagerung gehöre bereits zum Standardangebot von Unitax. Zudem habe man wegen der besonderen Anforderung des Impfstoffs bereits in weiteres Kühlequipment investiert.

