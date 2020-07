Schönefeld

Es ist eigentlich kaum zu glauben: Während Zeuthen, Eichwalde, Wildau und viele andere Kommunen in der Region teilweise seit Jahrzehnten einen Gewerbeverein haben, hatte ausgerechnet Schönefeld, die in Brandenburg wirtschaftlich am stärksten aufgestellte Gemeinde, bis vor Kurzem keinen organisierten Gewerbeverein.

Doch vor der bevorstehenden Eröffnung des Flughafens BER haben Schönefelds Gewerbetreibende nun das Potenzial des Wirtschaftsstandorts vor der eigenen Haustür erkannt – und sich in einem unabhängigen und parteipolitisch neutralen Gewerbeverein organisiert. Unter dem Motto „Für ein Miteinander“ hat sich der Verein bereits Ende 2019 gegründet – mit dem Ziel, die Interessen von ortsansässigen Unternehmen, Schönefelds Gemeindeverwaltung, Vereinen, Verbänden und Privatpersonen zu vernetzen.

Dämpfer durch die Corona-Krise

Das Führungstrio des Vereins besteht aus dem ehemaligen CDU-Bürgermeisterkandidaten und Waltersdorfer Unternehmer Olaf Damm, dem Inhaber des Sonderpreis Baumarkts in Großziethen, Heiko Schmidt, und dem Projektmanager Michael Wuscher. Der Verein ist so bunt wie die Unternehmenslandschaft in Schönefeld: Zu den Gründungsmitgliedern zählen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, darunter Versicherungsagenturen, Bauunternehmen, Autohäuser, Landwirte und Werbeagenturen.

Ursprünglich wollten die Unternehmer schon zu Beginn des Jahres durchstarten, die ersten Wirtschaftsevents und Vortragsreihen abhalten. Doch dann verpasste die Corona-Krise dem frisch gegründeten Verein einen Dämpfer. Die Mitglieder nutzten die Corona-Zwangspause stattdessen für Organisatorisches, feilten an ihrer Satzung und vor allem an ihrem Internetauftritt.

Förderung des regionalen Wirtschaftsstandorts Schönefeld

Nun haben sich die Mitglieder sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft erstmals zur Auftaktveranstaltung auf dem Hof des Gemüse- und Kürbisbauern Klaus Messinger in Kleinziethen getroffen und ihre Ziele abgesteckt. Dabei zeigte sich auch, wie sehr die Pandemie den Gewerbetreibenden zugesetzt hat. Für viele zählen die Bewältigung der Corona-Krise sowie die Unterstützung des Vereins, etwa bei der Liquiditätsplanung oder Finanzierungen, momentan zu den Top-Themen.

Auch Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (Mitte, parteilos) war als zur Auftaktveranstaltung des neu gegründeten Gewerbevereins geladen. Quelle: Christina Gaudlitz

Kernaufgabe des Vereins soll künftig vor allem die Förderung des regionalen Wirtschaftsstandorts Schönefeld sein. „Wir wollen von den großen Playern innerhalb, aber auch außerhalb von Schönefeld wahrgenommen werden“, sagte der Vereinsvorsitzende Damm.

Noch Luft nach oben

Der Anstoß, in Schönefeld einen Gewerbeverein zu gründen, stammt aus dem Bürgermeisterwahlkampf. Damm, der im vorigen Jahr als Kandidat angetreten war, hatte damals sogar für die Gründung einer eigenen kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft geworben. Aus dem Bürgermeisteramt wurde nichts, die Idee aber blieb.

Warum sich die Gewerbetreibenden in Schönefeld nicht schon längst zusammengetan haben, erklärt Damm so: „ Schönefeld war immer in der Luxussituation, dass sich die Unternehmen von selbst hier ansiedelten. Daher gab es nie den Bedarf für einen Verein“, meint er. Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden. Die Unternehmer sind sich einig: Selbst in Schönefeld ist noch Luft nach oben.

Schönefeld soll vom Logistik-Image wegkommen

Man wolle weg vom viel zitierten Image als Logistik-Standort, zeigen wie vielfältig die Unternehmenslandschaft in Schönefeld tatsächlich sei. „Unser erklärtes Ziel ist es, die Wirtschaftskraft vor Ort zu stärken und künftig mehr Synergien, vor allem auch mit dem Flughafen, zu schaffen“, sagte Damm.

So setze die Flughafenbetreibergesellschaft bei großen Events meist auf Berliner Agenturen. „Dabei haben wir allein in Waltersdorf fünf ortsansässige Eventfirmen“, so der Waltersdorfer Ortsvorsteher. Damm gründete 1992 eine Firma für den Vertrieb von Fenstern und Türen. Außerdem betreibt seine Familie in Waltersdorf einen Park- und Shuttle-Service zum Flughafen.

Von Josefine Sack