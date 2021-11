Schönefeld

Die Entscheidung des Brandenburger Kabinetts, sämtliche Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abzusagen, sorgte zu Beginn der Woche für viel Unmut sowohl bei Bürgern als auch bei Standbetreibern.

In Schönefeld entschied man sich bereits zuvor, den geplanten Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier in Großziethen ausfallen zu lassen (MAZ berichtete). Doch zusätzlich organisierte Möbel Höffner in Waltersdorf einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Gewerbegebiets, der am 28. November stattfinden sollte.

Während der Sitzung der Gemeindevertreter entschied man an diesem Sonntag im Zuge dessen, ebenfalls die umliegenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zu öffnen. Mit dem Verbot von Weihnachtsmärkten wird die Veranstaltung am ersten Advent jedoch ausfallen.

Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald dramatisch

Damit entfällt ebenfalls die beschlossene ordnungsbehördliche Verfügung für den verkaufsoffenen Sonntag. So trafen sich die Gemeindevertreter am Mittwochabend zu einer Sondersitzung, um per Beschluss die Verfügung wieder aufzuheben.

Somit werden die Geschäfte im Waltersdorfer Gewerbegebiet am 28. November nicht geöffnet werden. Grund für die Entscheidung des Kabinetts am Dienstag war die derzeitige Corona-Lage im Land.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So steigen die Infektionszahlen täglich drastisch an. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Dahme-Spreewald bei 1038,6 und somit erstmals im vierstelligen Bereich. Zudem befinden sich derzeit 40 Corona-Patienten in den Krankenhäusern der Region, von denen elf auf einer Intensivstation behandelt werden müssen.

Von Joice Saß