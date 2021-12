Schönefeld

Zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Waltersdorfer Dreieck ereignete sich am späten Mittwochabend ein Verkehrsunfall, der seine Ursache in einem Defekt hatte. Bei der Fahrt auf der A 113 in Richtung Berlin hatte ein Mercedes-Sattelzug ein Rad verloren. Die Fahrer von vier nachfolgenden Pkw konnten dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Bei einem Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro musste für ein Auto der Abschleppdienst bestellt werden.

Von MAZonline