Schönefeld

Zu gleich vier brennenden Fahrzeugen wurde die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in Schönefeld gerufen. In der Straße Wehrmathen unweit des Flughafens standen in einem Wohngebiet zwei Pkw und zwei Transporter in Flammen. Da die Einsatzstelle unmittelbar an der Landesgrenze zur Bundeshauptstadt liegt, kamen auch Berliner Feuerwehrleute zum Einsatz. Um die Flammen endgültig zu ersticken, musste die Feuerwehr die Fahrzeugwracks mit einem Schaumteppich eindecken. Warum es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die brennenden Fahrzeugwracks. Quelle: Julian Stähle

Von MAZonline