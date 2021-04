Schönefeld

Vier unbekannte Männer haben in der Schützenstraße am Sonntagabend zwei Jugendliche im Alter von 17 und 20 Jahren verletzt. Ein weiteres Opfer floh sich in einen Pkw und verriegelte die Tür. Er wurde von außen verbal bedroht und das Auto beschädigt. Zudem haben die Täter eine Scheibe einer gewerblichen Einrichtung beschädigt. Anschließend entfernten sie sich mit einem silberfarbenen Pkw. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Von MAZonline