Schönefeld

Im Zuge der Bürgerbeteiligung für das geplante Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) hatten zuletzt die Anwohnenden aus Waßmannsdorf die Möglichkeit ihre Wünsche für den viertgrößten Ortsteil der Gemeinde während einer Videokonferenz zu äußern.

Eigentlich erwartet Schönefeld in den kommenden Jahren einen enormen Zuzug, doch in Waßmannsdorf sank die Einwohnerzahl zuletzt. Waren es 2014 noch 847 Menschen, die dort lebten, sind es derzeit noch 788.

Auch in Zukunft werde der Trend anhalten, wie die Gemeinde mitteilte. Grund dafür seien die Siedlungsbeschränkungen, aufgrund der Nähe zum Flughafen. Dennoch sei das Entwicklungspotenzial für Gewerbe in dem Ortsteil groß, was die Anwohnenden als kritisch erachten.

So würde mehr Gewerbe auch entsprechen mehr Verkehr mit sich bringen. Darüber hinaus müssten für den Bau zunehmend Flächen versiegelt werden. Zudem sei man besorgt darüber, wie der Verkehr aus dem Ort herausgehalten werden könne, wenn der BER unter Vollbetrieb laufe.

Gewerbeansiedlung auch positive Aspekte

Dennoch versuchte das Planungsbüro SÖR, das mit der Erstellung des Konzeptes beauftragt ist, die positiven Aspekte einer Gewerbeansiedlung aufzuzeigen. Demnach könnte eine steigende Anzahl an Arbeitskräften auch Nachversorgungsangebote mit sich ziehen. Das würde auch den Anwohnenden zugutekommen.

Die Versorgung bemängelten die Teilnehmenden während des Gesprächs. Dafür schätze man das ländliche Ortsbild sowie die Gemeinschaft und das Leben im Dorf. Das sich ansiedelnde Gewerbe müsse sich dementsprechend ortstypisch entwickeln, sodass sich dort eher Kleinunternehmen ins Bild einfügen würden.

Für die Zukunft sprachen sich die Anwohnenden für eine Lösung des Verkehrsproblems aus und schlugen eine Umgehungsstraße vor. Darüber hinaus wünsche man sich den Ausbau der Radwege, die nicht an allen Stellen verkehrssicher seien.

Vorschläge noch bis 31. Mai einreichen

Wichtig sei für die Teilnehmenden ebenso die Sanierung des Gutsparks. Zudem könne man sich vorstellen, ein Begegnungs- und Kulturzentrum in Waßmannsdorf zu errichten, was den Vorstellungen des Büro SÖR nahekommt.

Bürger und Bürgerinnen, die nicht an dem Gespräch teilgenommen haben, dennoch Wünsche und Vorschläge für ihren Ortsteil abgeben möchten, können dies noch bis zum 31. Mai tun. Diese können dann per E-Mail an das Büro SÖR, im Rathaus oder bei dem zuständigen Ortsbeirat abgegeben werden.

Die letzten beiden Termine im Rahmen der Bürgerbeteiligung gibt es am 27. April und am 6. Mai. Zuerst haben die Anwohnenden aus Großziethen und Kleinziethen die Möglichkeit, über die Entwicklung ihres Ortsteiles zu sprechen, dann in der kommenden Woche die Einwohnenden aus Selchow.

Von Joice Nkaigwa