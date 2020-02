Wirtschaftsförderer werben in Asien um Investoren

Schönefeld/Singapur

Die Eröffnung des BER rückt näher – und deswegen verstärken die Wirtschaftsförderer von Berlin und Brandenburg ihre Werbung für das Flughafenumfeld. Den Auftakt bilden zwei Investorenkonferenzen in Singapur und Kuala Lumpur sowie eine Messepräsenz auf der Singapore Airshow vom 11. bis 16. Februar, wie das Airport Region Team (ART) jetzt mitgeteilt hat. Das ART ist ein gemeinsames Ansiedlungsbüro beider Länder, das diese über ihre Wirtschaftsfördergesellschaften – die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie (BPWT) – direkt am Flughafen in Schönefeld betreiben. Es ist erster Ansprechpartner für ansiedlungsinteressierte Unternehmen im BER-Umfeld und unterstützt diese in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsfördergesellschaften. Dies umfasst Informationen zu verfügbaren Gewerbeflächen, zum Angebot an Fach- und Führungskräften sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Auftakt zu größerer Werbeaktion

„Das Flughafenumfeld um den BER entwickelt sich zu einem der herausragenden Wirtschaftsstandorte der deutschen Hauptstadtregion“, sagte WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt zum Auftakt der Marketing-Offensive. „Deshalb erweitern wir nun zielgerichtet die internationalen Aktivitäten zur Vermarktung der Region rund um den künftigen BER.“ Die Airshow in Singapur bilde den Auftakt dafür. Darüber hinaus sei das Airport Region Team bis in den Herbst hinein auch auf weiteren Messen weltweit präsent, unter anderem in Seattle und Kuala Lumpur. Das ART bewerbe die Region bereits seit Jahren über Messen, eigene Publikationen und Social Media, ergänzte Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner. „Mit der gezielten und direkten Ansprache von Investoren im Rahmen eigener Veranstaltungsformate verstärken wir nun noch einmal unsere Bestrebungen, Unternehmen für eine Ansiedlung im Flughafenumfeld zu gewinnen.“

Von MAZonline