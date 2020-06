Schönefeld

Am Donnerstag in den Morgenstunden wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da von Anwohnern in Schönefeld ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bertold-Brecht-Allee bemerkt wurde. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Bmw.

Das Auto stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Das Feuer hatte in der Zwischenzeit bereits auf einen daneben geparkten Kleinwagen des Herstellers Renault übergegriffen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor es zu weiteren Gefährdungen kam. Verletzt wurde niemand.

Der verursachte Sachschaden beträgt laut einer ersten Schätzung rund 80 000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes einer Brandstiftung aufgenommen. In den Vormittagsstunden kamen Kriminaltechniker zum Tatort, um Spuren zu sichern.

