Schönefeld

Zwei Transporter wurde in der Nacht zum Mittwoch in Schönefeld gestohlen. Bundespolizisten stoppten einen Fiat am Grenzübergang Frankfurt (Oder). Der Ducato einer sächsischen Firma war in der Hans-Grade-Allee entwendet worden.

Am Morgen hieß es dann, dass ein Renault Trafic in Großziethen verschwunden war. Laut den GPS-Daten sind die Diebe ebenfalls ins Nachbarland unterwegs. Die Fahndung läuft.

Von MAZonline